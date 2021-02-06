FETÖ operasyonunda 43 tutuklama
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FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

06.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:43
FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İSTANBUL merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

 İSTANBUL merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi.

154 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 114 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü ifadesinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 kişiden 43'ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

 


FETÖ operasyonunda 43 tutuklama
FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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