FETÖ'nün yurt müdürüne 8 yıl 45 gün hapis cezası
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FETÖ'nün yurt müdürüne 8 yıl 45 gün hapis cezası

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
FETÖ'nün yurt müdürüne 8 yıl 45 gün hapis cezası

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan ve Isparta'da 2 farklı ilçede bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y. için 8 yıl 45 gün hapis cezası verilerek tutukluluğunun devamına karar verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan ve Isparta'da 2 farklı ilçede bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y. için 8 yıl 45 gün hapis cezası verilerek tutukluluğunun devamına karar verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden tutuklu olarak yargılanan ve FETÖ'nün Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçe bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü sanık M.Y. bugün son kez hakim karşısına çıktı. M.Y. FETÖ/PDY üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezasına mahkum edildi.

(Elifnaz Altürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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