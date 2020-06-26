Son dakika haber! FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINAN 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
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Son dakika haber! FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINAN 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan aralarında albay, yüzbaşı gibi rütbeli askerler ile sivil imamların da bulunduğu toplam 25 şüpheli adliyeye getirildi.

26.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:27

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan aralarında albay, yüzbaşı gibi rütbeli askerler ile sivil imamların da bulunduğu toplam 25 şüpheli adliyeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan toplam 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. FETÖ'nün TSK içerisine sızan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü hatlarla görüşmeler yapan, Bylock kullanan ve itirafçı beyanlarıyla tespit edilen şüpheliler arasında albay, yüzbaşı gibi rütbeli askerler ile sivil imamların da bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 23 İLDE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli olarak 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik toplam 54 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'da yakalanan 25 kişi dışındaki şüphelilerin koronavirüs kapsamında yakalandıkları illerde adli işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

Son dakika haber! FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINAN 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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