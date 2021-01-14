Son dakika haber... FETÖ'NÜN MİT KUMPASI DAVASINDA 9 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan 'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı MİT Kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında basına kapalı yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladı. Esas hakkında açıklanan mütalaada sanıklardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Oğuzhan Ceylan, Ayhan Albayrak ve Erkan Günel'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Ayrıca bu 8 sanığın "Soruşturmanın gizliliğini ihlal", ve "Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte düzenlemek" suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç'ın ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan da 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mütalaada Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy ve Faik Şaşmaz'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Aykut Güçlü'nün "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraati istendi.Ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanan Musa Metin, Sebahattin Kaplan, Ahmet Kılınçarslan ve Bilal İrice'nin ayrı ayrı beraatleri istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİFetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve ilk duruşma 22 Haziran 2020 tarihinde görülmüştü. İlk duruşmada MİT'i temsil eden Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı yargılamanın kapalı yapılmasını talep etmişti. Mahkeme de kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususları göz önüne alarak, duruşmanın basına kapatılmasına ve yayın yasağı alınmasına karar vermişti. Ayrıca mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 14 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermiş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Aykut Akbulut'un da dosyasını ayırmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer aldı. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı