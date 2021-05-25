Son dakika haber... FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imamı' olarak bilinen yapılanmasına yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imamı' olarak bilinen yapılanmasına yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen operasyonda FETÖ'nün çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev yaptığı tespit edilen ve ihraç edilen 42 'mahrem imamı'na gözaltı kararı verildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünün yakalandığı belirtilirken diğer şüpheliler için de yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, çeşitli kamu kurum/ kuruluşlarında ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 42 'mahrem imam' şüphelinin, 25.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin şu ana kadar 23'ü yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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