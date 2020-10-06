Son Dakika | FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildi Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen hafta Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 8 kişi daha önce çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sorgusu tamamlanan 1'i hava astsubay, 1'i ise kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY