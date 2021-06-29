FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor

FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava ile devam etti.

Uşak'ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava ile devam etti. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak'a getirilen şüphelilerden 21'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Sanıklardan 13 kişinin yargılanma süreci bugün Uşak Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile devam etti. Dava korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

"Evimden çıkan paralar FETÖ'ye ait değil"

Tutuklu sanıklardan Süheyla Avcı, evinden çıkan paraların FETÖ'den yardım olarak aldığı paralar olmadığını belirterek kocasının FETÖ davasından tutuklu olduğunu bu nedenle ailesinden yardım aldığını, bahsi geçen paraların da bu şekilde biriktirdiği paralar olduğunu söyledi. Isparta'da FETÖ'ye ait bir yurttu yemekhanede çalıştığını da dile getiren Avcı, FETÖ ile bir bağının olmadığını aktardı. Avcı, "Uşağa 2018 senesinde eşim iş bulduğu için geldik. Sonrasında eşim tutuklandı, ben de Uşak'ta kalmaya devam ettim. FETÖ ile hiçbir bağı yok. 3 ay kadar Isparta'da bir yurtta yemekhane bölümünde çalıştım. Hamile olduğum için işten ayrıldım. "Esra" kod adını kullanmadım. Evimden çıkan paralar da FETÖ'ye ait paralar değil, ailem bana destek oluyor. FETÖ'den destek almadım" diye konuşarak iddiaları reddetti.

"Kayıtlardaki aramayı ben yapmadım"

Tutuksuz yargılanan şahıslardan R.Ş., telefonun arama kayıtlarında bulunan Aycaman'ı kendisinin aramadığını belirtirken aynı mağazada kamera görüntülerine yansımalarını da tesadüf olarak nitelendirirken "Uşak küçük yer" dedi. R.Ş., "FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadı, herhangi bir yardım almadım. İlk ifademde C.B. ve H.Ç. ile aynı evde kaldığımı söylemeyi yaşadığım şok nedeniyle söylemeyi unuttum. Özel programlar kullanmadım. Aycaman'ı tanımıyorum. Telefonda bulunan aramayı ben yapmadım, başka bir arkadaşıma yardım amaçlı telefonumu verdiğimde aramayı yapmış olabilir, aynı mağazada tesadüfen bulunduk. Uşak küçük yer" şeklinde konuştu.

Başka bir tutuksuz sanık S.T. ise, "Esra" kod adlı Süheyla Avcı'dan burs olarak yardım aldıklarını, parayı da "Zumre" kod adlı kişinin getirdiğini belirtirken FETÖ ile bağlantılarını bilmediğini söyledi. Ayrıca S.T., "Esra" kod adlı kişiden toplamda 1 kere para, 1 kere erzak desteği daha aldığını dile getirirken Zümre'nin de para aldıktan sonra 1 kere evine geldiğini söyledi.

(Köksal Kılınç/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada tahliye edilen anne ve üvey baba, ifadelerinde çocukları suçlamış
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada tahliye edilen anne ve üvey baba, ifadelerinde çocukları suçlamış
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Selim Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Mert Müldür Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:35:36. #1.14#

title