Son dakika haber: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 41 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberine göre FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 41 gözaltı kararıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 41 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 32 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı