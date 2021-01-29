Son dakika haber | FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı
29.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:45
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı