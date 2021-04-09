Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 19'u muvazzaf 53 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 19'u muvazzaf 53 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:40:06. #1.14#
title