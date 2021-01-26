Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)
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Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)

26.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:09

Son dakika haberi... İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu 35 şüpheli yakalandı, zanlılardan 21'i adliyeye sevk edildi.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu 35 şüpheli yakalandı, zanlılardan 21'i adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıklarını belirledi.

Şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizlenen hücre evlerinde barındıklarını tespit eden ekipler, örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir'deki 35 adrese düzenlenen operasyonda aralarında sahte kimlik gösteren firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer ile haklarında yakalama kararları bulunan, meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

21 zanlı adliyede

Emniyette işlemleri tamamlanan eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de arasında olduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Metin Tuncer'in 2015 öncesi narkotik ve mali şubede müdür yardımcılığı yaptığı ve çeşitli operasyonlarda görev aldığı, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldığı, hapis cezasının kesinleşmesinin ardından firari olarak arandığı öğrenildi.

Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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