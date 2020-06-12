Son dakika haber: FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede
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Son dakika haber: FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' şüphelileri adliyede
12.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:10

Eskişehir'de, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetlerindeki' yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 7 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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