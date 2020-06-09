Son dakika haber... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı...
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Son dakika haber... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı...

Son dakika güncel haberi... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Son dakika haber... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı...
09.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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