Son dakika haber! FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

17.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:53
Son dakika haber! FETÖ'nün

Son dakika haberleri... Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı tespit edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı tespit edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2012'de adli ve idari yargı sınavı öncesi Ankara'da FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığının belirlendiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı görevindeyken meslekten ihraç edildiğini belirterek, E.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben adli ve idari yargı sınavına FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde hazırlanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:57:33. #1.15#
title