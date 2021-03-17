Son dakika haber! FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı tespit edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2012'de adli ve idari yargı sınavı öncesi Ankara'da FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığının belirlendiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı görevindeyken meslekten ihraç edildiğini belirterek, E.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben adli ve idari yargı sınavına FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde hazırlanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu