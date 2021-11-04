Son dakika haber | FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı beyanlarıyla yapılan teşhisler üzerine örgütün güncel yapılanmasında oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Aydın'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 4'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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