Son dakika haber... FETÖ'nün "Gaziantep il imamının kasası"na 9 yıl 4 ay hapis cezası

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde il imamının "kasası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde il imamının "kasası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Celal Kaplan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık Kaplan, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinde büro elemanı olarak çalıştığını, örgütsel bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğunu ve hakkında terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verilen örgütün sözde "il imamı" Murat Elmas'ın muhasebecisi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdiği Celal Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan