Son dakika haber! FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

28.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:04
Son dakika haber! FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Ebru Şallı Işın Karaca Şeyma Subaşı
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 09:04:35. #1.14#
title