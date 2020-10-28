Son dakika haber! FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
28.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:04
Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak