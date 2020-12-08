Son dakika haber! FETÖ'den ihraç üsteğmen gözaltına alındı
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Son dakika haber! FETÖ'den ihraç üsteğmen gözaltına alındı

08.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:45
Son dakika haber! FETÖ'den ihraç üsteğmen gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamından meslekten ihraç edilen üsteğmen, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamından meslekten ihraç edilen üsteğmen, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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