Son dakika haber: FETÖ davasında yargılanan "Ankara Kuşu" hakim karşısına çıktı
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Son dakika haber: FETÖ davasında yargılanan "Ankara Kuşu" hakim karşısına çıktı

Son dakika gündem haberi... Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuku sanık Oktay Yaşar'ın yargılanmasına başlandı.

Son dakika haber: FETÖ davasında yargılanan
18.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:42

Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuku sanık Oktay Yaşar'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Oktay Yaşar, tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın mensupları duruşma salonuna alınmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın ailesinden bir kişinin duruşmayı takip etmesine izin verdi.

Söz verilen sanık Oktay Yaşar, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir iltisakım ve irtibatım yoktur. Daha önce gazetecilik sektöründe çalıştım. Bu kapsamda yaptığım paylaşımlar haber amaçlı paylaşımlardır. Örgüt propagandası yapmaya yönelik bir durum yoktur. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin 5 aydır tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suç, tutuklu bulunduğu süre ve kaçma şüphesinin olmaması nedeniyle sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini istedi.

Karar

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi, dosyada elde edilen diğer bulguları, savunmasının alınmış ve hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve ailevi durumunu göz önünde bulundurarak, sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Oktay Yaşar hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edilmişti.

Yaşar'ın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylas¸ımlarda bulundugˆu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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