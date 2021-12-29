Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı
AA / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Fetih Vakfı ile Bursa İnegöllü hayırsever iş adamları, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde "Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganı adı altında 4 bin yetim çocuğa kıyafet ulaştırdı.

BURSA (AA) - Fetih Vakfı ile Bursa İnegöllü hayırsever iş adamları, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde "Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganı adı altında 4 bin yetim çocuğa kıyafet ulaştırdı.

Fetih Vakfı ve gönüllü iş adamları, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek derme çatma çadırlara ve çeşitli yetimhanelere yerleşen yetimlere, 20 bin parçadan oluşan atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan kışlık kıyafet dağıttı.

Fetih Vakfı Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de kış aylarının zor şartlar altında geçtiğini, bu kapsamda insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bulat, başlattıkları kış yardımı kampanyasında atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan yardım malzemelerinden, 4 bin yetimin faydalandığını vurguladı.

Fetih Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma ve sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı

Son dakika haber | Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title