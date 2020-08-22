Son dakika haber: Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü
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Son dakika haber: Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale ile 6 saatte söndürüldü.

Son dakika haber: Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü
22.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:41

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale ile 6 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan küle döndü.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker ile 60 yangın söndürme işçisi ve 3 itfaiye aracı müdahale etti. Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan yangında, alevlerin yakındaki bir otele yaklaşması korkulu anlar yaşattı.

Otel çalışanları ve tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan 6 saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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