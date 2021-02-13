Son dakika haber | Fethiye'de tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi
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Son dakika haber | Fethiye'de tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

13.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:11
Son dakika haber | Fethiye'de tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Karagözler Mahallesi'ndeki tersaneden duman yükseldiğini görenler, "tekne yangını" ihbarında bulunarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, işçilerin tahta parçası ve işe yaramayan malzemeleri yaktığını belirledi.

Ateş, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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