Son dakika haber | Fethiye'de otele, Bodrum'da eve giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
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Son dakika haber | Fethiye'de otele, Bodrum'da eve giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

Son dakika haber | Fethiye'de otele, Bodrum'da eve giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde otel lobisine, Bodrum ilçesinde ise eve giren iki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otel lobisine, Bodrum ilçesinde ise eve giren iki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde bir otelin lobisine yılan girdiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Bodrum'da ise Geriş Mahallesi'ndeki evin salonunda itfaiye tarafından yakalanan yılan, doğaya salındı.

Son dakika haber | Fethiye'de otele, Bodrum'da eve giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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