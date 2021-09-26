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Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesi Tepebaşı mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tepebaşı mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Saat 00.55'de orman yangın ihbarının ardından bölgeye 2 dozer ve 15 arazöz ile orman yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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