Son dakika haber! Fethiye'de orman yangını
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Son dakika haber! Fethiye'de orman yangını

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

22.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:11

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkiinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangına orman yangını söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangında alevler bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otel çalışanları da alevlerin otele sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek için çeşitli kurumlara ait iş makineleri de sevk edildi.

(İHA)

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Son dakika haber! Fethiye'de orman yangını

Kaynak: İHA

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