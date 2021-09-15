Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.
Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.
Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.