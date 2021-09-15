Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.

Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.

Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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