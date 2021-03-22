Son dakika haber: Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 90 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber: Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 90 kişiye para cezası verildi

22.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:14
Son dakika haber: Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 90 kişiye para cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 90 kişiye 80 bin 809 lira ceza kesildi.

Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 90 kişiye 80 bin 809 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 208 personel, ilçenin farklı noktalarında Kovid-19 tedbiri denetimleri yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 90 kişiye toplam 80 bin 809 lira ceza verildi.

Denetimler kapsamında trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 103 bin 548 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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