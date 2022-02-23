Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda 290 şişe kaçak içki ve 2 bin 400 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Fethiye KOM Grup Amirliğince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı. İlçede ekiplerin yaptıkları saha çalışmasında N.Ö'nün sahte içki ve doldurulmuş Makaron temin edip sattığı yönünde bilgi aldı. Polis ekipleri yaptığı operasyonda 290 şişe çeşitli cins ve markalarda sahte bandrollü ve bandrolsüz sahte içki ve 2 bin 400 adet sarılı Makaron ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, N.Ö'nün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa