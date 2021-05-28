Son dakika haber! Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
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Son dakika haber! Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Son dakika haber! Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden ev sakinleri, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA

Son dakika haber! Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
Son dakika haber! Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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