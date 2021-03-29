Son dakika haber... Fethiye'de iş yerinin tavanında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
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Son dakika haber... Fethiye'de iş yerinin tavanında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Fethiye'de iş yerinin tavanında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tavanında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tavanında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi 37 Sokak'taki iş yerinin tavanından kedi yavrusu sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Bir itfaiye eri iş yerinin tavanını kırarak kedi yavrusuna ulaştı.

Yavru kedi, iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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