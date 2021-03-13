Fethiye'de kış ortasında arazi yangını
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Fethiye'de kış ortasında arazi yangını

13.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:16
Fethiye'de kış ortasında arazi yangını

Muğla Fethiye ilçesinde kış ortasında arazi yangını çıktı.

Muğla Fethiye ilçesinde kış ortasında arazi yangını çıktı. Foça Mahallesi'nde evlerin arasında meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın öğleden sonra Foça Mahallesi 1029 Sokak'ta boş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasındaki araziden dumanların yükseldiğini gören çevre yangına bir yandan müdahale edip diğer yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede yayılan alevler Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. - MUĞLA

Fethiye'de kış ortasında arazi yangını
Fethiye'de kış ortasında arazi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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