Son dakika haber! Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişi öldü
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Son dakika haber! Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişi öldü

07.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:12
Son dakika haber! Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ümit Tekmanlı (41) ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Tekmanlı, ilçedeki özel bir hastanenin önüne bırakıldı.

Tekmanlı'nın tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 5 kişiyi tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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