Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını

Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaya Mahallesinde seyir halindeki bir araç motor bölümünden çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası alev aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaya Mahallesinde seyir halindeki bir araç motor bölümünden çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası alev aldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, alevler yolun sağında ve solunda bulunan çam ağaçlarına sıçraması önlendi. Araçta yangın sonrası büyük hasar oluştu. - MUĞLA

Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını
Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını
Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeki otobüste panik anları! Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
Seyir halindeki otobüste panik anları! Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Şener Şen Kartal Tibet İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Metin Oktay Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Fethiye'de araç yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:02:56. #1.16#

title