Son dakika haber... Fethiye'de Apart hırsızları polise yakalandı
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Son dakika haber... Fethiye'de Apart hırsızları polise yakalandı

25.12.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:10
Son dakika haber... Fethiye'de Apart hırsızları polise yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir apartmanın deposundan televizyon, laptop, klima ve kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir apartmanın deposundan televizyon, laptop, klima ve kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Foça Mahallesi 1040 sokakta bulunan bir apartta 5 adet klima, 1 adet LCD televizyon, 1 adet laptop ve 1 adet araç ara kablosunun çalınması olay ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucuyla olayla ilgisi olduğu iddia edilen şüpheliler N.B. ve O.D.'yi çaldıkları eşyalarla birlikte kıskıvrak yakaladılar.

Aparttan çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken şüpheliler N.B. ve O.D. gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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