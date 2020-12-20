Son dakika haber! Ferizli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gerçekleştirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde emniyet ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Uygulama kapsamasında İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlarda kimlik ve izin belgelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Cadde ve sokaklarda da kısıtlamaya uyulması noktasında kontrollerini yapan ekipler, kurallara uyan ve gerekli belgeleri yanlarında bulunduran vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu