Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

BURSA (İHA) - Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar

BURSA - Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Video çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi