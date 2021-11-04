Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı.

BURSA (İHA) - Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar

BURSA - Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Video çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi

Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Son dakika haber | Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski karısına yolladığı nafakaya 'sadaka' notu düştü, mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti

Eski karısına yolladığı nafakaya "sadaka" notu düştü, mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti

 Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi

 Fal ve büyü yalanıyla 625 bin liralık vurgun yapan kadın, 5 yıl hapis cezası aldı

Fal ve büyü yalanıyla 625 bin liralık vurgun yapan kadın, 5 yıl hapis cezası aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title