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Son dakika haber... Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada -Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı.

BURSA (İHA) - Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

- Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar

BURSA - Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Video çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

Son dakika haber... Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Son dakika haber... Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Son dakika haber... Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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