Son dakika haber... Fenomen olmak uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar Son dakika 3. sayfa haberi... Fenomen olmak uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar 17 yaşındaki gencin boğulduğu çukurdaki su birikintisine köyün diğer gençlerinin girdiği ortaya çıktı TikTok'ta fenomen olma uğrun çukurda ölüme davetiye çıkardılar Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki gencin sosyal medyada video paylaşmak için...

Fenomen olmak uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar

17 yaşındaki gencin boğulduğu çukurdaki su birikintisine köyün diğer gençlerinin girdiği ortaya çıktı

TikTok'ta fenomen olma uğrun çukurda ölüme davetiye çıkardılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki gencin sosyal medyada video paylaşmak için girdiği ve bir daha çıkamadığı taş ocağına ait çukura köydeki diğer gençlerinde sırf eğlence olsun diye defalarca girdikleri ortaya çıktı. TikTok'da onlarca video paylaşan köydeki gençlerin fenomen olma uğruna ölüm çukurundaki suya girdikleri ve dalış yaptıkları videolar görenleri endişelendirdi.

Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde dün meydana gelen olayda sosyal medya çılgınlığının nasıl kötü sonuçlara ulaşabileceğini adeta gözler önüne serdi.

Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan 'Tiktok'ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonrası Baylan'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Talihsiz genç otopsinin ardından sabah erken saatlerde Karahasanlı köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

TikTok faciası adeta 'geliyorum' dedi

Bir gencin hayatını kaybettiği çukurdaki su birikintisinde köyün diğer gençlerinin de farklı zamanlarda videolar çekerek TikTok'ta paylaştıkları ortaya çıktı. Videolarda gençlerin fenomen olma uğruna gülerek, kahkahalar eşliğinde adeta ölüme davetiye çıkarır gibi koşarak çukurdaki su birikintisine girip, dalış yapmaları görenleri endişelendirdi.

Baylan'ın da tıpkı köydeki diğer akranları gibi su birikintisine girip video çekmek istemesi sosyal medya çılgınlığının nasıl kötü neticelere sebep olabileceğini adeta gözler önüne serdi.

Öte yandan, taş ocağı firmasının yaşanan feci olayın ardından oluşan çukur için önlem alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA