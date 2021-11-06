Son dakika haber... Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
AA / Emrah Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.
AA / Emrah Oktay - Son Dakika Haberleri
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