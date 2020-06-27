Son dakika haber! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup etti
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Son dakika haber! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup etti

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Son dakika haber! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup etti
27.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:16

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.

35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın'ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

56. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Altay'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ortasında ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

81. dakikada Fofana'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Youssouf'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

90. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx, Gustavo xx, Hasan Ali xx (Ferdi dk. 83 ?), Jailson xx (Emre dk. 62 xx), Ozan xxx, Deniz x, Rodrigues x, Mehmet Ekici xx (Tolgay dk. 76 xx), Muriqi xx

Yedekler: Harun, Erten, Murat, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe x (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb xx, Murat xx (Youssouf dk. 60 xxx), Robin Yalçın xx ( Donald dk. 74 xxx), Gökhan Töre x, Hafez xx (Kjartansson dk. 61 xx), Acquah xx, Umut Bulut xx (Fofana dk. 74 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Walter

Teknik Sorumlu: Hasan Özer

Goller: Vedat (dk. 70), Ozan (dk. 90 ve 90+5) (Fenerbahçe), Youssouf (dk. 81), Donald (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Gökhan Töre (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe), Farnolle, Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor)

(İHA)

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Kaynak: İHA

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