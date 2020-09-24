Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa...

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.