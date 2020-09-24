Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa...
24.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:12
Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı