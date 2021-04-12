Son dakika haber! Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber! Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika haber! Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, semptom gösteren 2 oyuncunun yeniden yapılan testlerinin pozitif sonuçlandığı ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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