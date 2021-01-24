Son dakika haber... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

24.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:12
Son dakika haber... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Gülben Ergen Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye İbo Show Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 17:13:33. #1.14#
title