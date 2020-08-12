Son dakika haber: Fenerbahçe Lemos transferinde sona geldi Son dakika haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katmaya çok yakın. Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, "Fenerbahçe ile Mauricio Lemos'un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA