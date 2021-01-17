Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
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Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor

17.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:14
Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor

Son dakika haber... Yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmaya vardığı Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mesut Özil'in Londra Havalimanı'ndan fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" denildi.

Öte yandan Mesut Özil ise İstanbul'a geleceği uçağın içinden ailesiyle fotoğraf paylaştı.

Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
Son dakika haber! Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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