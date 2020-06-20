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Son dakika haber... Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Son dakika haber... Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak
20.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:51

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı başarısızlığın yaralarını ligde sarmak ve sezon sonu ilk dört içerisinde yer almak istiyor. Bütün hesaplarını buna göre yapan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından galip gelmek için bütün hazırlıklarını tamamladı. Ligin 27'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ligde galibiyet serisi yakalamak için büyük gayret gösterecek.

EMRE YOK, SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZFenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Kasımpaşa maçına takımın itici gücü Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Kupada oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in ise durumu hala netlik kazanmadı. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDAÖte yandan, Fenerbahçe'de 3 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, Tolga Ciğerci ve Rodrigues, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 29'uncu haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Ozan (Tolga Ciğerci), Gustavo, Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriç."


Kaynak: DHA

Spor Manşet

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