Son dakika haber! Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.