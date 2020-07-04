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Son dakika haber... Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

Son dakika habere göre Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Son dakika haber... Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar
04.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:20

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.

Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muric görev yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemedi.

Falette ilk 11'e döndü

Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu.

Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.

Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu.

Tolgay 4 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer almıştı.

Yedeklerde altyapıdan 3 isim

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.

Göztepe'de 3 eksik

Göztepe, Fenerbahçe karşına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın yanı sıra sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.

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Kaynak: AA

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