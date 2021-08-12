Fenerbahçe'den transfere 9 milyon Euro gelir

Fenerbahçe, üretilen token satışları sonrası KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, üretilen token satışları sonrası KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Bir teknoloji firmasıyla token üretimine geçen Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler elde ettiği bu gelir ile yaklaşık 9 milyon Euro gibi bir rakamı transfer limitlerine yansıtabilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı