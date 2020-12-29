Fenerbahçe'de Sosa, Novak, Thiam ve Perotti bireysel çalıştı

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.